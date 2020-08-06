До и после: Роскосмос опубликовал шокирующие спутниковые снимки Бейрута

Спутниковые снимки российского космического агентства запечатлели шокирующие разрушения, вызванные взрывом в Бейруте.

Последствия взрыва в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Фотография с российского спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» pic.twitter.com/JW5A6J4fy0 — РОСКОСМОС (@roscosmos) August 5, 2020

На первой фотографии, сделанной в ноябре прошлого года, видны большие склады на набережной ливанской столицы. Можно также увидеть плотно упакованные здания, тянущиеся вниз к морю, с лабиринтом узких улиц, проходящих между главными артериями города.

На свежей фотографии, сделанной российским спутником после ужасного взрыва во вторник, следов складов почти не осталось. На изуродованном городском пейзаже видны только тени на том месте, где были здания, словно большие склады стерли ластиком. На пирсе в эпицентре взрыва - огромная дыра.

Многочисленные небольшие здания в непосредственной близости от зоны взрыва сильно повреждены или полностью разрушены в результате огромной силы детонации.

Взрыв, по данным властей Ливана, унес более 100 жизней и покалечил тысячи людей.

В среду спасатели продолжали прочесывать обломки строений, разыскивая выживших. Президент Мишель Аун заявил, что 2750 тонн аммиачной селитры, используемой в удобрениях и бомбах, хранились в порту с 2014 года без мер безопасности.

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