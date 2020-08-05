"Национальная катастрофа": что известно о взрывах в Бейруте

По меньшей мере два сильных взрыва были зафиксированы во вторник в Бейруте, столице Ливана, в результате чего десятки человек погибли и тысячи получили ранения. На появившемся в Сети видео - взрывная волна, которая поразила здания за многие километры, и огромное облако пыли и мусора поднималось по небу.

Вот что известно к моменту публикации материала о трагедии, которую губернатор Бейрута Марван Аббуд назвал "национальной катастрофой, похожей на Хиросиму ".

Что случилось?

Первый взрыв произошел недалеко от городского порта вскоре после 18:00 по местному времени. Вскоре появились сообщения о еще одном взрыве неподалеку от места, где был зафиксирован первый.

По данным Министерства здравоохранения Ливана, в результате инцидента погибли более 73 человек и 3700 получили ранения. Среди погибших-генеральный секретарь политической партии ливанских фаланг Назар Наджарян.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил в среду День национального траура по жертвам взрыва.

Ущерб

Изображения, переданные местными жителями журналистам RT, свидетельствуют о серьезном ущербе от взрывов внутри зданий, а также опустошенных улиц. Губернатор Бейрута заявил, что взрывы затронули примерно половину столицы.

Se registran potentes explosiones en Beirut. La primera explosión se produjo cerca del puerto de la ciudad poco después de las 18:00 (hora local) ➡️ https://t.co/P6MyWsCslQ pic.twitter.com/qrtSaM5XGb — RT en Español (@ActualidadRT) August 4, 2020

Высший совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия.

Причина

Самая первая версия была озвучена министром здравоохранения Ливана Хамадом Хасаном. Он посчитал, что взрывы прогремели на корабле, везущем фейерверки. Однако позже стало ясно – корабль ни при чем.

Глава Службы внутренней безопасности Ливана Аббас Ибрагим заявил, что инцидент произошел в секции, где находились "фугасные" материалы. Кроме того, он отказался рассуждать о причине детонации, заверив, что "опередить расследование нельзя".

Со своей стороны, Израиль уже заявил, что правительство страны не имеет никакого отношения к взрыву, и не организовывали нападение на склад оружия в порту ливанской столицы. Более того, Израиль первым предложил Ливану гуманитарную и медицинскую помощь.

По данным местного СМИ LBCI, предварительные выводы ливанских властей указывают на то, что причиной взрыва стали 2700 тонн аммиачной селитры, которая хранилась в трюме столичного порта с 2014 года.

Между тем американские военные эксперты считают, что взрыв не похож на несчастный случай, и предполагают, что виной всему "бомба какого-то рода". Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции, назвав произошедшее "атакой".