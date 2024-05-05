Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Про цены на ОСАГО в 2024 году
Готовим дома взбитые сливки
Россиянам назвали варианты инвестирования 50 тыс. рублей
Что посадить в тенистых уголках сада
Мария Шукшина раскритиковала последние фильмы Эльдара Рязанова и Леонида Гайдая
Фигуристка Трусова призналась, что у неё осталось ещё много материальных желаний
Четыре ситуации, когда необходимо срочно менять салонный фильтр
Переплата по ипотеке в России вырастет вдвое
Частая "летняя" ошибка водителей на заправке: не делайте этого в жаркую погоду
Транспортная система Starship от SpaceX берет энергию космоса

Система Starship, разработанная SpaceX, способна получать энергию из космоса

2:33
Наука

Транспортная система Starship фирмы SpaceX имеет шанс изменить правила игры в области производства солнечной энергии в космосе и сделать орбитальные электростанции не только доступными, но и более экономичными по сравнению с многими другими методами получения электроэнергии на Земле, утверждает глава стартапа Virtus Solis.

Система Starship, разработанная SpaceX, способна получать энергию из космоса
Фото: spacex.com by Официальный сайт SpaceX is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Компания Virtus Solis, основанная бывшим специалистом SpaceX Джоном Бакнеллом, представила концепцию использования Starship для запуска спутников, которые смогут передавать солнечную энергию на Землю.

В финансовом плане идея базируется на снижении стоимости запуска спутников в космос, которое резко снизилось в последние годы из-за появления многоразовых ракет SpaceX. В настоящее время компания Илона Маска берет менее 3000 долларов за килограмм полезной нагрузки, но это все еще слишком много для производства солнечной энергии в космосе. Поэтому Virtus Solis намерена использовать Starship как только он будет полностью готов к полетам, и тогда доставка спутников в космос может обойтись всего в 10 долларов за килограмм. Тем не менее, данная оценка кажется излишне оптимистичной.

Бакнелл утверждает, что как только стоимость запуска на низкую околоземную орбиту упадет ниже 200 долларов за килограмм, солнечная энергия из космоса станет более дешевой, чем установки на основе атомной энергии на земле или электростанции, работающие на газе и угле.

Virtus Solis планирует создать солнечные панели диаметром до одного километра, которые будут собираться на орбите роботами из модулей, доставленных на орбиту Starship.

На данный момент компания занимается увеличением эффективности беспроводной передачи энергии, что является еще одним важным препятствием для солнечной энергетики в космосе. Существующие системы обладают эффективностью около пяти процентов, но для практического использования требуется эффективность в районе двадцати процентов.

В феврале 2024 года Virtus Solis объявила о планах запустить демонстрационный спутник в 2027 году, собирающий и передающий энергию, чтобы протестировать предложенную технологию. Стартап надеется создать коммерческую солнечную установку мегаваттного класса к 2030 году.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Принц Уильям и больная раком Кейт Миддлтон "проходят через ад": Что происходит в королевской семье за закрытыми дверьми

Болезнь принцессы стала настоящей трагедией для королевской семьи.

Подруга Кейт Миддлтон рассказала, что супруги Уэльские "проживают ад"
Валерия и Иосиф Пригожин улетели в Анталию на концерт
Срочно из России: почему Валерия и Пригожин решили сбежать из страны
Нестареющая певица Ирина Салтыкова показала красавицу-дочь Алису: "Счастье"
Рудковская раскрыла секрет красоты 42-летней модели Натальи Водяновой
Под Часовым Яром гибнет элита ВСУ, уничтожен полигон под Харьковом Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Ухаживаем за фикусом: вот как важно его поливать, чтобы растение не сбрасывало листья
Многие садоводы безжалостно уничтожают это растение и зря так делают: этот сорняк сослужит вам добрую службу и преобразит сад
Какие растения любят яичную скорлупу
Какие растения любят яичную скорлупу
Последние материалы
Переплата по ипотеке в России вырастет вдвое
Частая "летняя" ошибка водителей на заправке: не делайте этого в жаркую погоду
Названы причины, по которым Росстат будет изучать доходы и расходы россиян
Отшелушивание и питание для губ: гид по созданию скраба для губ
Как приготовить мясной соус для спагетти
Четвертый сезон "Эмили в Париже" выйдет летом: Netflix раскрыл даты
Нюансы страхования по ОСАГО для юрилических лиц
Посадите на участке пузырницу
Россиянка рассказала о странностях итальянской жизни
Шарлотта, дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон, отмечает 9-й день рождения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников