Транспортная система Starship от SpaceX берет энергию космоса

Система Starship, разработанная SpaceX, способна получать энергию из космоса

2:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Транспортная система Starship фирмы SpaceX имеет шанс изменить правила игры в области производства солнечной энергии в космосе и сделать орбитальные электростанции не только доступными, но и более экономичными по сравнению с многими другими методами получения электроэнергии на Земле, утверждает глава стартапа Virtus Solis.

Фото: spacex.com by Официальный сайт SpaceX is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Компания Virtus Solis, основанная бывшим специалистом SpaceX Джоном Бакнеллом, представила концепцию использования Starship для запуска спутников, которые смогут передавать солнечную энергию на Землю.

В финансовом плане идея базируется на снижении стоимости запуска спутников в космос, которое резко снизилось в последние годы из-за появления многоразовых ракет SpaceX. В настоящее время компания Илона Маска берет менее 3000 долларов за килограмм полезной нагрузки, но это все еще слишком много для производства солнечной энергии в космосе. Поэтому Virtus Solis намерена использовать Starship как только он будет полностью готов к полетам, и тогда доставка спутников в космос может обойтись всего в 10 долларов за килограмм. Тем не менее, данная оценка кажется излишне оптимистичной.

Бакнелл утверждает, что как только стоимость запуска на низкую околоземную орбиту упадет ниже 200 долларов за килограмм, солнечная энергия из космоса станет более дешевой, чем установки на основе атомной энергии на земле или электростанции, работающие на газе и угле.

Virtus Solis планирует создать солнечные панели диаметром до одного километра, которые будут собираться на орбите роботами из модулей, доставленных на орбиту Starship.

На данный момент компания занимается увеличением эффективности беспроводной передачи энергии, что является еще одним важным препятствием для солнечной энергетики в космосе. Существующие системы обладают эффективностью около пяти процентов, но для практического использования требуется эффективность в районе двадцати процентов.

В феврале 2024 года Virtus Solis объявила о планах запустить демонстрационный спутник в 2027 году, собирающий и передающий энергию, чтобы протестировать предложенную технологию. Стартап надеется создать коммерческую солнечную установку мегаваттного класса к 2030 году.