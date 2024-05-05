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Не игнорируйте эти четыре ситуации: они говорят, что пора менять салонный фильтр

Четыре ситуации, когда необходимо срочно менять салонный фильтр

1:36
Авто

В наши дни производители автомобилей активно внедряют передовые салонные фильтры, которые защищают интерьер от пыли, песка, неприятных запахов и даже вирусов. В интервью для сайта njcar.ru владелец сети автосервисов перечислил четыре основных признака, указывающих на необходимость срочной замены фильтра.

Четыре ситуации, когда необходимо срочно менять салонный фильтр
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Первым и главным сигналом, что фильтр перестал эффективно функционировать, является возникновение неприятного запаха в салоне. Откладывание замены может привести к тому, что фильтр станет средой для развития бактерий и грибков, что, в свою очередь, может вызвать заболевания у водителя и пассажиров.

Также, если при активации системы вентиляции в салон начинает попадать воздух, смешанный с грязью и пылью, это свидетельствует о том, что фильтр полностью засорен. В результате система вентиляции работает с перебоями, а поток воздуха ослабевает.

Шумы вентилятора отопителя также могут указывать на проблемы с салонным фильтром.

Кроме того, проблемы с кондиционером и вентиляцией, вызванные засоренным фильтром, могут привести к тому, что окна автомобиля начнут запотевать, что является еще одним признаком необходимости замены фильтра.

По рекомендациям производителя, салонный фильтр следует менять каждые 15 000-20 000 километров пробега, но для автомобилей, эксплуатируемых в городских условиях, рекомендуется проводить замену чаще.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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