Сербский эксперт: протесты должны были произойти еще раньше

Сербский народ слишком долго терпел ложь, которую говорили власти. Это и стало причиной беспорядков, которые произошли в Сербии.

Так ситуацию пояснил научный сотрудник белградского Института европейских исследований Стеван Гайич.

"Я могу сказать, что не знаю народ, которые имеет так много терпения, как мы. Я этого ожидал гораздо раньше, чем случилось. Да, коронавирус — только повод, но важный повод. Потому что у нас сильно врали по числу зараженных, умерших, о том, что происходит с деньгами за покупку лекарств и так далее. Ложь и коррупция. Дело в том, что люди раздражены больше всего тем, что Вучич, когда хотел организовывать выборы, допустил и футбольные матчи, и концерты. И сразу после выборов начали появляться случаи коронавируса", — пояснил эксперт.

"Просто люди больше не могли этого терпеть"

Он отметил, что сейчас власти вновь попытались ввести ограничения из-за коронавируса: комендантский час, закрытие населенных пунктов и бизнеса.

"При этом и в прошлый раз, когда это было сделано, сделано со множеством ошибок. Многие пострадали, особенно старые люди. Они умирали в своих домах из-за таких мер. И просто люди больше не могли этого терпеть. И реально спонтанно собралось в один момент несколько десятков тысяч людей точно. Это первые такие демонстрации после 2008 года. Слезоточивого газа было брошено точно больше, чем даже 5 октября 2000 года", — заявил Гайич.

По мнению эксперта, протесты продолжатся и вечером 8 июля.

Напомним, что акция протеста против введения новых ограничений из-за коронавирусной инфекции в Белграде переросла в массовые беспорядки. Сегодня утром протестующие штурмом взяли вход в здание парламента страны и ворвались внутрь.