В Белграде толпа протестующих штурмовала парламент

Акция протеста против введения новых ограничений из-за коронавирусной инфекции в Белграде переросла в массовые беспорядки. Сегодня утром протестующие штурмом взяли вход в здание парламента страны и ворвались внутрь.

По данным местных СМИ, в холле правительственного здания были задержаны Даниел Кнежевич и Срджан Ного, активисты оппозиции.

Сообщается, что радикально настроенная толпа — примерно пять тысяч человек — поджигает мусорные контейнеры и полицейские автомобили, нападает на стражей порядка. В ответ правоохранители применили спецсредства, в том числе и слезоточивый газ.