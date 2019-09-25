Конгресс США начинает процедуру импичмента Трампа

Палата представителей Конгресса начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Об этом объявила по завершении закрытого заседания фракции демократов в нижней палате Конгресса спикер палаты Нэнси Пелоси, занимающая в государственной иерархии США третий по значимости пост. Кроме того, она представляет Демократическую партию, которая имеет большинство в Палате представителей.

По словам Пелоси, 6 комитетов: по разведке, по иностранным делам, по надзору и правительственной реформе, по доходам и расходам, по финансовым услугам и юридический - получили указание начать в отношении Трампа официальное расследование. "Действия, которые к сегодняшнему моменту предпринял президент, являются серьезным нарушением конституции, - заявила спикер. - Президент должен быть привлечен к ответственности, никто не стоит выше закона".

Напомним, что обсуждение возможности процедуры импичмента началось после того, как политические оппоненты Трампа озвучили версию, согласно которой американский лидер во время разговора с президентом Украины Зеленским намекнул, что блокирует выделение военной помощи Украине, если Киев откажется проводить расследование связанное с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и его сыном. Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих выборах.

Трамп, в свою очередь, заявил во вторник, что со стороны США "не было никакого давления" или речи об "услуге за услугу". Он также распорядился опубликовать в среду полную стенограмму его июльского телефонного разговора с Зеленским.

Для сведения. Импичмент, согласно конституции США, предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента США, если "они будут признаны виновными в измене, взяточничестве или других тяжких преступлениях и проступках". До сегодняшнего дня процедура импичмента главы государства инициировалась в истории Соединенных Штатов лишь трижды, и ее запуск еще совершенно не означает, что Трамп будет лишен должности. Тем более, что утверждает итоги процедуры Сенат Конгресса страны, который сейчас контролируется республиканцами: они занимают в верхней палате 53 места из 100.

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