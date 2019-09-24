Действующий президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что встреча с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом будет "мощной" и "предметной".
Об этом сообщает пресс-служба главы постсоветской республики, передают "РИА Новости".
Украине нужна поддержка США, отметил Зеленский.
Отмечается, что в данный момент Владимир Зеленский находится в Соединенных Штатах Америки. Завтра, 25 сентября, президент Украины выступит на сессии Генассамблеи ООН и побеседует с Дональдом Трампом.
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