Президент США Дональд Трамп назвал условие, при котором страна возобновит выделять финансовую помощь Украине. По мнению американского лидера, поддержку Украине должен оказывать Евросоюз и другие страны.
"Я приостановил выделение финансовой помощи Украине и буду приостанавливать до тех пор, пока Европа не окажет материальную поддержку Украине. Сейчас Украина получает финансирование только от Соединенных Штатов, а Евросоюз оказался в стороне. И я спрашиваю: с какой стати?", - задался вопросом Трамп.
Ранее американские СМИ со ссылкой на источники в Белом доме заявляли, что Дональд Трамп распорядился заморозить выделение Украине 400 миллионов долларов. Источники утверждали, что заморозка финансирования связана с высоким уровнем коррупции в стране.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о решении Трампа заморозить выделение средств для Украины. Источник в Белом доме сообщил, что американский лидер собирается убедиться в том, что киевское правительство тратит получаемые из Вашингтона деньги наилучшим для интересов США образом.
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