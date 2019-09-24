Трамп рассказал, когда США окажут Украине финансовую помощь

Президент США Дональд Трамп назвал условие, при котором страна возобновит выделять финансовую помощь Украине. По мнению американского лидера, поддержку Украине должен оказывать Евросоюз и другие страны.

"Я приостановил выделение финансовой помощи Украине и буду приостанавливать до тех пор, пока Европа не окажет материальную поддержку Украине. Сейчас Украина получает финансирование только от Соединенных Штатов, а Евросоюз оказался в стороне. И я спрашиваю: с какой стати?", - задался вопросом Трамп.

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники в Белом доме заявляли, что Дональд Трамп распорядился заморозить выделение Украине 400 миллионов долларов. Источники утверждали, что заморозка финансирования связана с высоким уровнем коррупции в стране.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о решении Трампа заморозить выделение средств для Украины. Источник в Белом доме сообщил, что американский лидер собирается убедиться в том, что киевское правительство тратит получаемые из Вашингтона деньги наилучшим для интересов США образом.

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