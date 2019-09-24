Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поручил своим подчиненным временно заблокировать военную помощь Украине.
Об этом, ссылаясь на источники в Вашингтоне, сообщает американская ежедневная газета The Washington Post,
На публикацию обратили внимание в агентстве новостей РИА.
Согласно предоставленной информации, речь идет о сумме порядка 400 миллионов долларов. Собеседники издания подчеркивают, что Дональд Трамп не уверен в необходимости выделения средств из-за "большого количества коррупции на Украине".
Приостановить военную помощь постсоветской республике глава Соединенных Штатов Америки поручил своим подчиненным в июле текущего года, сообщает The Washington Post.
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