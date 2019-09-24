Верховная рада приняла закон о лишении депутатов неприкосновенности, и он вступит в силу 1 января. Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что эта мера не позволит парламентариям прятаться от закона и избавит страну от касты неприкасаемых. Однако многие задаются вопросом - что же за этим последует.