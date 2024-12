Хочется помыться — тревел-блогерша раскритиковала поездку в США

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская тревел-блогер Марина Ершова поделилась впечатлениями о своей поездке в США, описав её короткой фразой "хочется помыться".

Фото: freepik.com is licensed under Free More info бездомный

Своё мнение она опубликовала в личном блоге на платформе "Дзен".

По словам блогерши, ожидания увидеть "страну возможностей" не оправдались, а реальность оказалась гораздо менее привлекательной. Главным разочарованием для неё стали многочисленные бездомные, часто ведущие себя неадекватно.

"Одной из самых шокирующих сцен для меня стали целые палаточные лагеря, где живут бездомные. Они находятся везде, в центре самых известных городов или на въездах, в городских парках", — рассказала Марина.

Ранее Ершова уже делилась своим мнением о жизни эмигрантов из России в Канаде. Тогда она отметила, что в этой стране не хватает "русской духовности", а местная терпимость, по её мнению, выглядит неискренней.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).





Бездомные — лица, не имеющие постоянного жилья.