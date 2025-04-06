Как уход Дарьи Храмовой из Непары сломал Александра Шоуа: страшная правда о состоянии певца

Александр Шоуа был очень расстроен уходом из группы "Непара" Дарьи Храмовой. Своими переживаниями певец поделился в беседе с порталом "Страсти"
Шоуа понимал, что рано или поздно Храмова может покинуть группу, однако, когда это произошло, Шоуа воспринял её решение крайне болезненно. Он созвонился с бывшей напарницей, пообещал ей свою помощь в случае, если что-то понадобится, и не стал уговаривать Дарью остаться.
"Да, было больно. Был адреналин, была капельница — их было по три в день. Я до сих пор не отошёл. Я был мёртвый, во мне билось только сердце. Было психологическое расстройство на фоне надвигающегося коллапса", — объяснил певец.
Александр Вячеславович Шоуа (абх. Алықьсандр Виачеслав-иԥа Шьоуа; род. 26 декабря 1973, Очамчира, Абхазская АССР, Грузинская ССР, СССР) — российский композитор и певец, участник группы «Непара» (с 2002) — руководитель группы.
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