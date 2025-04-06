Свадебный фурор богатейшего человека планеты: вот почему туристы стали массово отказываться от поездок в Венецию

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С 24 по 26 июня в Венеции пройдёт свадьба богатейшего человека в мире — предпринимателя Джеффа Безоса, и туристы стали опасаться приезжать в Венецию в этот период.

Фото: flickr.com by Kent Wang, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Венеция

Путешественники думают, что Безос и его невеста атакуют весь город и не дадут простым людям возможности найти себе развлечение в эти дни, ведь уже появилась информация о том, что будущие супруги выкупили все водные такси Венеции и все самые дорогие номера в шикарных отелях.

Туристов настолько отпугивает предстоящее событие, что они стали неохотно бронировать туры в красивейший город Италии, однако мэр Венеции Луиджи Бругнаро сообщил, что на самом деле нет никаких поводов для беспокойства.

"Многочисленные домыслы и ложные новости, циркулирующие о браке Джеффа Безоса, совершенно необоснованны. Будет приглашено всего двести гостей, и поэтому Венеции будет легко провести такое мероприятие без каких-либо неудобств для города, его жителей и гостей", — заявил мэр.

Уточнения

Вене́ция (итал. Venezia МФА: , вен. Venèsia) — город на северо-востоке Италии. Административный центр области Венеция и одноимённой территориальной единицы, приравненной к провинции.

