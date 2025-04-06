Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ТОП-5 самых надёжных авто СССР, несмотря ни на что
Ловушка на животе и личинки внутри: пугающее открытие из Мьянмы
14 антицеллюлитных средств, которые действительно работают: какой выбрать именно вам?
Почему некоторые люди спорят до пены у рта — и как в этом виноват их мозг, а не характер
Из старой сумки — в горшок, браслет или органайзер: идеи, которые удивляют
Осторожно: декоративная амуниция может стать причиной травм собаки
Не стареет, а молодеет: отказ от алкоголя полностью изменил жизнь Стаса Михайлова
Москва — вторая в мире по числу миллиардеров: кто сделал Россию богаче
Взрывозащищённый BMW X5 Protection VR6: когда роскошь встречается с военной бронёй

Свадебный фурор богатейшего человека планеты: вот почему туристы стали массово отказываться от поездок в Венецию

1:06
Туризм

С 24 по 26 июня в Венеции пройдёт свадьба богатейшего человека в мире — предпринимателя Джеффа Безоса, и туристы стали опасаться приезжать в Венецию в этот период.

Венеция
Фото: flickr.com by Kent Wang, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Венеция

Путешественники думают, что Безос и его невеста атакуют весь город и не дадут простым людям возможности найти себе развлечение в эти дни, ведь уже появилась информация о том, что будущие супруги выкупили все водные такси Венеции и все самые дорогие номера в шикарных отелях.

Туристов настолько отпугивает предстоящее событие, что они стали неохотно бронировать туры в красивейший город Италии, однако мэр Венеции Луиджи Бругнаро сообщил, что на самом деле нет никаких поводов для беспокойства.

"Многочисленные домыслы и ложные новости, циркулирующие о браке Джеффа Безоса, совершенно необоснованны. Будет приглашено всего двести гостей, и поэтому Венеции будет легко провести такое мероприятие без каких-либо неудобств для города, его жителей и гостей", — заявил мэр.

Уточнения

Вене́ция (итал. Venezia МФА: , вен. Venèsia) — город на северо-востоке Италии. Административный центр области Венеция и одноимённой территориальной единицы, приравненной к провинции.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Недвижимость
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться Аудио 
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Домашние животные
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще Аудио 
Эти 7 признаков старят тебя больше, чем ты думаешь
Красота и стиль
Эти 7 признаков старят тебя больше, чем ты думаешь
Популярное
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые

Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.

Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Ты думаешь, что экономишь топливо, но на деле готовишь мотор к капитальному ремонту
ТОП-5 стран, где Урал с коляской стал культовым мотоциклом Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Цветы, которые можно посеять прямо в землю и забыть об уходе: не пропустите
Рассказываем, как Икарус покорил мир, потерял рынок и чем занимается сегодня
Бедность не порок, но эти вещи — да: что точно не стоит держать в доме
Бедность не порок, но эти вещи — да: что точно не стоит держать в доме
Последние материалы
ТОП-5 самых надёжных авто СССР, несмотря ни на что
Ловушка на животе и личинки внутри: пугающее открытие из Мьянмы
14 антицеллюлитных средств, которые действительно работают: какой выбрать именно вам?
Почему некоторые люди спорят до пены у рта — и как в этом виноват их мозг, а не характер
Из старой сумки — в горшок, браслет или органайзер: идеи, которые удивляют
Осторожно: декоративная амуниция может стать причиной травм собаки
Не стареет, а молодеет: отказ от алкоголя полностью изменил жизнь Стаса Михайлова
Москва — вторая в мире по числу миллиардеров: кто сделал Россию богаче
Взрывозащищённый BMW X5 Protection VR6: когда роскошь встречается с военной бронёй
Финансовые барьеры и газовые перспективы: Россия может стать участником энергорынка Африки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.