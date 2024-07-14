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Названы имена российских спортсменов, которые выступят в нейтральном статусе на ОИ-2024

Кто из российских спортсменов выступит на Олимпиаде в Париже?

2:05
Спорт

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал на своем сайте информацию о том, что обновленный список нейтральных спортсменов из России и Беларуси, допущенных до участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже, который был обновлен 13 июля, не является окончательным и будет регулярно корректироваться. Об этом сообщает "Ньюс. Спортбокс".

Кто из российских спортсменов выступит на Олимпиаде в Париже?
Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0

В субботу МОК подтвердил, что борец вольного стиля Шамиль Мамедов отклонил приглашение принять участие в Играх в Париже. Федерация спортивной борьбы России сообщила в интервью "Матч ТВ", что Мамедов не сможет принять участие в Олимпиаде из-за повторной травмы колена.

На данный момент, согласно данным МОК, 15 российских спортсменов приняли приглашение на участие в Играх-2024. Среди них Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица (все — велоспорт), Анжела Бладцева (батут), Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер, Елена Веснина (все — теннис), Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко (все — гребля на байдарках и каноэ), Евгений Сомов (плавание).

В феврале 2022 года МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Позже эти рекомендации были частично отозваны, а в декабре 2023 года председатель МОК Томас Бах объявил, что спортсмены из России и Беларуси, успешно прошедшие отбор, будут допущены к летним Играм-2024 в индивидуальном нейтральном статусе. Они смогут участвовать в Париже без использования флага, гимна и других национальных символов.

Игры во французской столице пройдут с 26 июля по 11 августа.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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