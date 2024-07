Названы имена российских спортсменов, которые выступят в нейтральном статусе на ОИ-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал на своем сайте информацию о том, что обновленный список нейтральных спортсменов из России и Беларуси, допущенных до участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже, который был обновлен 13 июля, не является окончательным и будет регулярно корректироваться. Об этом сообщает "Ньюс. Спортбокс".

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0