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Большунов прокомментировал гонку в гору в масс-старте в Кировске: "Уклон горы даже и не знаю, какой"

Большунов назвал очень сложной гонку в гору в Кировске: "Тяжело далась"

1:50
Спорт

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов поделился своими впечатлениями о своем выступлении на гонке в гору, которая проходила в рамках финала Кубка России и тура "Большой Вудъявр".

Большунов назвал очень сложной гонку в гору в Кировске: "Тяжело далась"
Фото: commons.wikimedia.org by Fil.Al is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Большунов занял третье место в масс-старте на дистанции 10 км, который состоялся 7 апреля. Он отреагировал на сообщения о том, что во время гонки было достаточно холодно и трасса имела крутой уклон.

Спортсмен отметил, что на самом деле было минус семь градусов, а относительно уклона горы, он наверняка не знал точных цифр. Он также признал, что гонка была очень сложной и утомительной.

Большунов подчеркнул, что использование новых форматов в российских лыжных гонках — это часть развития в этой области и важно не стоять на месте.

"Гонка и вправду очень сложная была, тяжело далась. Это была моя идея, все так. Не то чтобы соскучился по "Тур де Ски", просто мы шагаем в ногу со временем, добавляем новые форматы в российские лыжные гонки. Развиваемся, не стоим на месте, это главное", — сказал Большунов в разговоре со "Спорт-Экспресс".

Большунов выразил удовлетворение результатом, несмотря на то, что его самочувствие было не самым хорошим. Он также отметил, что трасса была идеально подготовлена и не видит возможности для её дальнейшего улучшения.

В конце интервью спортсмен заявил о своем намерении приехать на гонку еще раз, так как он не желает упустить возможность покорить такую великолепную гору и насладиться красивой местностью Кировска.

На гонке победу одержал Савелий Коростелев, а Большунов уступил ему 14,8 секунды, заняв третье место. Второе место занял Алексей Червоткин, проиграв победителю 9,2 секунды.

Александр Большунов в Кировске!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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