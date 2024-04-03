Тренер Бородавко порадовался победе Большунова в гонке преследования: "Лидер вернулся!"

Тренер сборной РФ по лыжным гонкам назвал победу Большунова в гонке преследования "возвращением лидера"

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На фоне неудачи в спринте победа знаменитого лыжника Александра Большунова в гонке преследования на этапе Кубка России в Кировске стала значимым событием.

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко выразил удовлетворение с результатами Большунова, назвав его лидером сборной.

Он отметил, что победа в гонке преследования подтверждает лидерские качества спортсмена.

Тренер напомнил, что спринт — дисциплина, где тактика играет огромную роль, и даже малейшая ошибка может стать роковой. Однако в гонке преследования ситуация иная, и Большунов продемонстрировал свою силу и способность побеждать.

"А сегодня совсем другая гонка, и Саша ее выиграл. Он является лидером сборной — пришел и подтвердил. Лидер вернулся!" — сказал Бородавко в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Для Александра Большунова победа стала отличным стимулом для дальнейших выступлений и подтверждением его лидерского статуса в сборной России.

До этого Большунову не удалось попасть в число финалистов спринта свободным стилем в рамках завершающего этапа Кубка России, который проходит в Кировске.

Александр Большунов в Кировске!