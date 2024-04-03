На фоне неудачи в спринте победа знаменитого лыжника Александра Большунова в гонке преследования на этапе Кубка России в Кировске стала значимым событием.
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко выразил удовлетворение с результатами Большунова, назвав его лидером сборной.
Он отметил, что победа в гонке преследования подтверждает лидерские качества спортсмена.
Тренер напомнил, что спринт — дисциплина, где тактика играет огромную роль, и даже малейшая ошибка может стать роковой. Однако в гонке преследования ситуация иная, и Большунов продемонстрировал свою силу и способность побеждать.
"А сегодня совсем другая гонка, и Саша ее выиграл. Он является лидером сборной — пришел и подтвердил. Лидер вернулся!" — сказал Бородавко в разговоре со "Спорт-Экспрессом".
Для Александра Большунова победа стала отличным стимулом для дальнейших выступлений и подтверждением его лидерского статуса в сборной России.
До этого Большунову не удалось попасть в число финалистов спринта свободным стилем в рамках завершающего этапа Кубка России, который проходит в Кировске.
Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.