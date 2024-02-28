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Олич обратил внимание на главное отличие футбола в России и Германии

Экс-игрок ЦСКА Олич рассказал, чем отличается футбол в Германии и России

1:05
Спорт

Экс-футболист московского ЦСКА и мюнхенской "Баварии" Ивица Олич рассказал, в чём заключается главное отличие футбола в Германии и России.

Экс-игрок ЦСКА Олич рассказал, чем отличается футбол в Германии и России
Фото: commons.wikimedia.org by Sorodorin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany

Одним из основных различий в футболе между Россией и Германией, по мнению Олича, является качество стадионов и футбольных полей.

Спортсмен отметил, что в России в его игровые годы поле практически всегда было без травы, а в Германии каждый стадион был подобен бильярдному столу — с ровным и ухоженным газоном.

"В чём отличие футбола в России и Германии в мои игровые годы? Стадионы и поля. Мы практически до мая играли на полях без травы. Когда приехал в Германию, не мог поверить, потому что каждый стадион был как бильярд. Можно было играть как было, потому что было ровно", — сказал Олич в эфире YouTube-канала "Мяч Shorts".

Олич также отметил полные стадионы в Германии и особую атмосферу во время игры.

Ивица Олич играл за ЦСКА и "Баварию", где достиг хороших результатов и имел внушительную статистику.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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