Олич обратил внимание на главное отличие футбола в России и Германии

Экс-футболист московского ЦСКА и мюнхенской "Баварии" Ивица Олич рассказал, в чём заключается главное отличие футбола в Германии и России.
Одним из основных различий в футболе между Россией и Германией, по мнению Олича, является качество стадионов и футбольных полей.
Спортсмен отметил, что в России в его игровые годы поле практически всегда было без травы, а в Германии каждый стадион был подобен бильярдному столу — с ровным и ухоженным газоном.
"В чём отличие футбола в России и Германии в мои игровые годы? Стадионы и поля. Мы практически до мая играли на полях без травы. Когда приехал в Германию, не мог поверить, потому что каждый стадион был как бильярд. Можно было играть как было, потому что было ровно", — сказал Олич в эфире YouTube-канала "Мяч Shorts".
Олич также отметил полные стадионы в Германии и особую атмосферу во время игры.
Ивица Олич играл за ЦСКА и "Баварию", где достиг хороших результатов и имел внушительную статистику.
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