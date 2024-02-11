Экс-тренер ЦСКА Олич рассказал, что в российском футболе нужно улучшить

Экс-тренер ЦСКА Олич объяснил, что нужно доработать в российском футболе, чтобы быть конкурентоспособным

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Бывший футболист и тренер ЦСКА Ивица Олич высказал своё мнение о том, каким образом можно повысить уровень российского футбола и сделать его более конкурентоспособным.

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Эксперт подчеркнул, что в России есть талантливые молодые игроки, но они не всегда достигают высоких результатов. По его мнению, проблема заключается в недостаточном старании и усердной работе молодых футболистов.

Олич отметил, что европейские топ-клубы, такие как "Бавария", "Гамбург" и "Динамо" Загреб, выпускают несколько перспективных игроков каждый год. Он считает, что молодым российским игрокам необходимо больше работать и развиваться.

Также в России, по мнению футболиста, не хватает квалифицированных тренеров.

"Нужен ещё хороший тренер. Не хочу сказать, что в России плохие специалисты, но, думаю, на этом уровне с детьми мало работают. В этом большая разница между Россией и Европой. Надо поменять ситуацию в этой области, и футбол станет лучше", — сказал Олич, которого цитирует Sport24.

Ивица Олич успешно выступал за ЦСКА с 2003 по 2007 год. В течение этого периода хорватский форвард принял участие в 116 матчах во всех турнирах и забил 44 гола, а также сделал 14 результативных передач. Он также играл за такие известные клубы, как "Бавария", "Гамбург" и "Вольфсбург". Олич является ассистентом тренера в сборной Хорватии с марта по июнь 2021 года.