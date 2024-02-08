Свищев: Европа ждут возвращения российских клубов, ей без россиян тяжеловато

Депутат Свищев уверен, что Европе тяжело без российских клубов и российских денег

1:15 Your browser does not support the audio element. Спорт

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев выразил свои сомнения относительно стремления УЕФА вернуть российские команды на международные турниры.

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В ответ на заявления генерального секретаря РФС Максима Митрофанова о поддержке диалога с УЕФА и попытках вернуть Россию, Свищев заявил, что пока эти усилия не привели к каким-либо результатам.

Политик отметил, что если УЕФА и вправду желает вернуть российские команды, то уже были бы предприняты соответствующие действия.

Свищев также отметил, что Россия важна для Европы не только в футболе, но и в других видах спорта, и является крупным и перспективным рынком с огромным числом людей.

"Все этого ждут, и Европа тоже. Потому что Европе без российских клубов и российских денег тяжеловато. У нас одни из самых богатых клубов в Европе. Может быть, они на сегодняшний день не самые сильные, но в еврокубках мы играем достаточно давно и есть результаты. Наши команды нужны", — сказал Свищев, которого цитирует Sports. ru.

Депутат подчеркнул, что Россия является главным стратегическим партнером для УЕФА на будущее, и её возвращение на международную арену необходимо.