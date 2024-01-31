Глава УЕФА Чеферин пожалел российских спортсменов из-за санкций

Глава УЕФА Чеферин признался, что ему жаль российских спортсменов, отстранённых от участия в турнирах

1:14 Your browser does not support the audio element. Спорт

Александр Чеферин, президент УЕФА, ответил на вопрос о возможном давлении со стороны России после отстранения российских команд от участия в турнирах ФИФА и УЕФА.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Evdokimov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Президент УЕФА утверждает, что никогда не испытывал давления со стороны России и объясняет, что запрет на участие будет длится до тех пор, пока продолжается конфликт на Украине.

Чеферин выразил сожаление о ситуации и отметил, что все стороны, включая УЕФА, должны сделать все возможное для прекращения конфликта. Президент УЕФА признал, что это плохо влияет на спортсменов, но указал на необходимость принять соответствующие меры в такие "сумасшедшие времена".

"Я этому не рад, потому что мне жаль спортсменов, но все, включая УЕФА, должны сделать все возможное, чтобы остановить это. Спортсменам всегда плохо, к сожалению, мы живем в такие сумасшедшие времена", — сказал Чеферин, которого цитирует The Guardian.

Чеферину был также задан вопрос о проведении предстоящего товарищеского матча между Россией и Сербией, который запланирован на 21 марта 2024 года на стадионе "Динамо" в Москве. Глава УЕФА заявил, что не видит проблем в проведении этой игры.