Если МОК начнет применять санкции к странам за участие в российских Играх дружбы, намеченных на сентябрь 2024 года, то на олимпийском движении можно будет поставить крест.
Если МОК начнет применять санкции к странам за участие в российских Играх дружбы, намеченных на сентябрь 2024 года, то на олимпийском движении можно будет поставить крест.
Такое мнение в эфире Матч ТВ высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.
"Наши спортсмены могут принимать участие в международных стартах в нейтральном статусе, а к нам атлеты из других стран не могут приехать. Странная ситуация", — высказала свое мнение Журова.
Тем более по мнению Журовой странной выглядит позиция МОК на фоне того, что Игры дружбы не проходят под эгидой Олимпийского комитета России или каких-либо национальных спортивных федераций.
"Мы просто проводим свои соревнования", — отмечает олимпийская чемпионка.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов послал главу МОК Томаса Баха "куда подальше". Последний заявил, что проведение в России Игр дружбы может развалить международное спортивное движение.
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