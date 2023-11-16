Светлана Журова предупредила о возможном развале олимпийского движения

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Если МОК начнет применять санкции к странам за участие в российских Играх дружбы, намеченных на сентябрь 2024 года, то на олимпийском движении можно будет поставить крест.

Фото: Соцсети Светланы Журовой

Если МОК начнет применять санкции к странам за участие в российских Играх дружбы, намеченных на сентябрь 2024 года, то на олимпийском движении можно будет поставить крест.

Такое мнение в эфире Матч ТВ высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

"Наши спортсмены могут принимать участие в международных стартах в нейтральном статусе, а к нам атлеты из других стран не могут приехать. Странная ситуация", — высказала свое мнение Журова.

Тем более по мнению Журовой странной выглядит позиция МОК на фоне того, что Игры дружбы не проходят под эгидой Олимпийского комитета России или каких-либо национальных спортивных федераций.

"Мы просто проводим свои соревнования", — отмечает олимпийская чемпионка.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов послал главу МОК Томаса Баха "куда подальше". Последний заявил, что проведение в России Игр дружбы может развалить международное спортивное движение.

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