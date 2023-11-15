Олимпийский чемпион Фетисов послал главу МОК Баха "куда подальше"



Вячеслав Фетисов крайне эмоционально отреагировал на недавнее высказывание главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха и послал его куда подальше.

Фото: www.pyeongchang2018.com

Двукратного олимпийского чемпиона по хоккею, трехкратного обладателя Кубка Стэнли, а ныне депутата Госдумы Фетисова возмутили слова Баха о недопустимости проведения государствами международных соревнований в обход МОК.

Понятно, что в первую очередь он имел ввиду Россию, которая в сентябре следующего года решила провести международные Игры дружбы.

"Какое отношение имеет Бах к тому, что происходит в нашей жизни? Кроме того, что он попирает права всех спортсменов. И мои в том числе. Кто он нам такой? Еще запрещать он нам будет! Я вообще в эту сторону больше бы не смотрел. Послал бы этого Баха куда подальше", — возмутился позицией МОК Вячеслав Фетисов в эфире "Матч ТВ".

Напомним, что ранее Томас Бах ранее назвал опасностью для спортивного движения организацию правительствами отдельных стран международных соревнований в обход МОК.

А сегодня, 15 ноября, МОК и вовсе рекомендовал национальным олимпийским комитетам игнорировать Игры дружбы, которые по инициативе президента Владимира Путина пройдут в России в 2024 году.

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