Важная информация для автовладельцев: как избежать мошенничества при оформлении выплат по ОСАГО

Избегаем мошенничества с ОСАГО: полезные советы и рекомендации

1:07 Your browser does not support the audio element. Страхование

Автомобилистам стоит быть настороже перед схемой обмана, связанной с получением выплат по полису ОСАГО. Мошенники, выдавая себя за аварийных комиссаров, предлагают оформить документы по ДТП без участия ГИБДД и обещают быстрое возмещение ущерба. Однако подписывая предоставленные бумаги, водители неосознанно отказываются от своих прав на страховые выплаты, после чего злоумышленники скрываются с деньгами.

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Хотя такие договоры о передаче прав требований можно оспорить в судебном порядке, процесс может быть затруднен, особенно если компания зарегистрирована в другом регионе. Чтобы избежать подобных проблем, рекомендуется внимательно изучать все документы до подписания и избегать сделок по передаче прав требования.

Альтернативой является обращение в аварийно-спасательные центры, где вы можете получить профессиональную поддержку и оформить необходимые документы при участии полицейских. Такой метод не только гарантирует законность всех процедур, но и повышает шансы на полное страховое возмещение.