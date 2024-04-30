В ходе второго полуфинала популярного шоу "Маска", жюри столкнулось с задачей распознать знаменитостей под двумя гостевыми масками: Барби и Кота-2. Под маской Кота-2 оказался Евгений Папунаишвили, которого угадал Тимур Родригез.
Основные сложности возникли при попытках идентифицировать участника под маской Барби, что привело к неудачной шутке Филиппа Киркорова, который назвал персону под маской "карлицей", предполагая, что это может быть Лариса Рубальская.
Этот комментарий вызвал неодобрение, и Киркоров позднее принес извинения Рубальской за свои слова.
При приготовлении картошки существует несколько хитрых ходов, которые могут сделать процесс варки более эффективным и придать гарниру более аппетитный вид.