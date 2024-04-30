Напряжённые дни в офисе станут спокойнее: вот какие растения следует разместить

Эти растения украсят ваш офис. Они неприхотливы и создаю расслабляющую атмосферу.
Филодендрон Зелёный
Классические филодендроны известны своей неприхотливостью в уходе и простотой размножения. Разместите его высоко и дайте свисающим листьям ниспадать.
Сердце Хойи
Идеальный подарок для коллеги. Это дерзкое маленькое растение в форме сердца на самом деле является кактусом. Это означает, что требуется минимальный полив. Его хватит даже на самый долгий летний период вне офиса.
Алоэ Вера
Известное своими успокаивающими свойствами, растение алоэ внесёт прохладу в ваши напряжённые послеобеденные часы. Оно также отлично подходит для лечения солнечных ожогов после отпуска.
При приготовлении картошки существует несколько хитрых ходов, которые могут сделать процесс варки более эффективным и придать гарниру более аппетитный вид.