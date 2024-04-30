Напряжённые дни в офисе станут спокойнее: вот какие растения следует разместить

Комнатные цветы для украшения офиса

0:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Эти растения украсят ваш офис. Они неприхотливы и создаю расслабляющую атмосферу.

Фото: commons.wikimedia.org by Mokkie is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Филодендрон Зелёный

Классические филодендроны известны своей неприхотливостью в уходе и простотой размножения. Разместите его высоко и дайте свисающим листьям ниспадать.

Сердце Хойи

Идеальный подарок для коллеги. Это дерзкое маленькое растение в форме сердца на самом деле является кактусом. Это означает, что требуется минимальный полив. Его хватит даже на самый долгий летний период вне офиса.

Алоэ Вера

Известное своими успокаивающими свойствами, растение алоэ внесёт прохладу в ваши напряжённые послеобеденные часы. Оно также отлично подходит для лечения солнечных ожогов после отпуска.