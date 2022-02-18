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Автор Юлия Миленина

В WADA рассказали, кто виноват в затянувшейся проверке допинг-пробы Валиевой

Спорт

Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявили, что ответственность за позднюю проверку допинг-пробы фигуристки Камилы Валиевой должна лежать на Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).

В WADA рассказали, кто виноват в затянувшейся проверке допинг-пробы Валиевой

По их словам, именно специалисты РУСАДА своевременно не поместили образец спортсменки в качестве приоритетного, передаёт ТАСС.

"Явная ответственность лежит на РУСАДА, которое не обеспечило эффективную поддержку связи с лабораторией для своевременного анализа проб, особенно в преддверии крупного спортивного события", — сообщили в WADA.

Также уточняется, что сотрудники стокгольмской лаборатории, где анализировалась допинг-проба Валиевой, предупреждали о возможных задержках результатов исследований в связи с новой вспышкой COVID-19.

Ранее в РУСАДА подчёркивали: пробу доставили в Стокгольм в достаточный для проверки срок и попросили проанализировать тест фигуристки в приоритетном порядке.

17 февраля Валиева заняла четвёртое место в соревнованиях одиночниц. Россиянки Анна Щербакова и Александра Трусова завоевали золото и серебро соответственно.

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Пекин-2022 | Камила Валиева. Короткая программа, командный турнир
Автор: Юлия Миленина
Темы фигурное катание
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