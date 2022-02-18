Рудковская: история фигуристки Валиевой на Играх в Пекине достойна экранизации

Драматическая история российской фигуристки Камилы Валиевой, попавшей под прессинг во время Пекинских игр, — готовый сценарий для кинофильма. И такое кино когда-нибудь будет снято Netflix.

Так считает продюсер Яна Рудковская, которая будучи женой фигуриста, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, неплохо разбирается в спорте.

Напомним, на ОИ в Пекине в пробах российской фигуристки — декабрьских(!) — был обнаружен запрещённый для приёма спортсменами лекарственный препарат. В результате Камила Валиева заняла лишь четвёртое место.

"Валиева затмила всё, что происходило на этой Олимпиаде, — заявила в интервью "Матч ТВ" Яна Рудковская. — 100% по этой истории рано или поздно снимут сериал для Netflix. Это будет история про уникальную фигуристку, одарённую девочку, показывающую балет высочайшего уровня на льду. Она талант, который затмит ещё не один турнир. Она ещё всем покажет!"

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