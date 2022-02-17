Тарасова оценила отказ Трусовой выступать: "Надеюсь, сказала просто на эмоциях"

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала слова российской фигуристки Александры Трусовой, которая эмоционально отреагировала на второе место в соревнованиях на Олимпиаде в Пекине. Спортсменка пообещала никогда не выходить на лёд.

"Надеюсь, что она (Трусова. — Прим. ред.) такого не говорила или сказала просто на эмоциях. Очень хочу, чтобы она выступала дальше", — заявила Тарасова, слова которой приводит "Спорт-Экспресс".

Также она призналась, что очень любит Трусову. По мнению Тарасовой, эта фигуристка способна завоевать золотую медаль на Играх.

Ранее российская спортсменка, которая сделала пять четверных прыжков и установила мировой рекорд, негативно восприняла второе место в одиночном катании. Трусова плакала в ходе награждения, а также отказывалась комментировать происходящее. Вместе с этим фигуристка заявила, что ненавидит лёд.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен