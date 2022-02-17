Фигуристка Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой

Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Пекине в произвольной программе с результатом 175,75 баллов. По сумме двух прокатов она набрала 255,95 баллов.

Россиянка Александра Трусова стала заняла вторую ступень пьедестала с 251,73 баллом.

Допинг-скандал негативно сказался на выступлениях Камилы Валиевой в произвольной программе — она дважды упала во время проката и оказалась лишь на четвёртом месте (224,09 балла), хотя в начале Олимпиады многие эксперты прочили ей победу.

Бронзовой медалисткой стала японка Каори Сакамото (233,13 балла).

Ранее российские фигуристы выиграли золотую медаль Олимпиады в командном турнире. Однако церемония награждения победителей была перенесена, поскольку в допинг-тесте Валиевой, которая сдала его 25 декабря, были обнаружены следы триметазидина.

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