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Автор Игорь Рябов

Российская фигуристка Камила Валиева провалила допинг-тест

Происшествия

В допинг-пробе 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой обнаружено запрещённое вещество, сообщает издание insidethegames.

Российская фигуристка Камила Валиева провалила допинг-тест

В понедельник, 7 февраля, сборная России по фигурному катанию заняла первое место на Олимпиаде в Пекине в командном первенстве. Церемония награждения призёров командного турнира была отложена из-за положительного теста на допинг фигуристки Камилы Валиевой.

Она лидировала в женском одиночном разряде как в короткой, так и в произвольной программах. Валиева дважды выполнила четверной прыжок — маневр, который ранее никто успешно не выполнял на зимних Олимпийских играх.

Ситуация осложняется тем, что, согласно правилам Всемирного антидопингового кодекса, российская фигуристка является "Защищённым лицом". Это означает, что "спортсменка на момент нарушения антидопинговых правил не достигла 16-летнего возраста". Если Валиеву признают виновной в нарушении антидопинговых правил, то санкции в отношении неё не будут жёсткими, поскольку фигуристке меньше 16 лет, однако её тренерский штаб будет подвергнут тщательной проверке, пишет издание insidethegames.

Через неделю на Олимпиаде стартуют индивидуальные соревнования в одиночном катании, где должна выступить Валиева. Короткая программа состоится 15 февраля, произвольная — 17 февраля.

Ранее журналист "Матч ТВ" Сергей Лисин сообщил, что как минимум одного фигуриста сборной России подозревают в употреблении марихуаны.

Напомним, что команда фигуристов, которая выиграла золотую медаль на Олимпиаде в Пекине в командном первенстве, состояла из Марка Кондратюка, Камилы Валиевой (оба — одиночное катание), Анастасии Мишиной и Александра Галлямова (парное катание), Виктории Синициной и Никиты Кацалапова (танцы).

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Пекин-2022 | Фигурное катание. ROC выигрывает золото в командном турнире!
Автор: Игорь Рябов
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