Александра Трусова о своём серебре ОИ: "Ненавижу этот спорт, ненавижу всё это!"

Серебряная победительница в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине Александра Трусова болезненно восприняла своё второе место. Она плакала на пьедестале во время награждения и не захотела общаться с журналистами, сделав исключение лишь для тренера Сергея Дудакова.

Спортсменка пыталась спрятаться ото всех после церемонии награждения, но ей не давали уйти просто так, прося прокомментировать события сегодняшнего дня.

Трусова 17 февраля блестяще исполнила свою произвольную программу, чисто и красиво выполнив все заявленные пять четверных прыжков. Однако спортсменку обошла её товарищ по команде Анна Щербакова, прекрасный прокат которой вывел её на итоговое первое место и сделал олимпийской чемпионкой. В результате Трусова оказалась на втором месте.

Как пишет Sports.ru, фигуристка приняла очень близко к сердцу свою серебряную медаль, на эмоциях пообещав никогда больше не выходить на лёд, потому что в этот момент она его ненавидит. Она призналась, что её мечта об олимпийском золоте пока так и осталась несбыточной.

"Ненавижу всех! Ненавижу! Не хочу ничего больше делать в фигурке, никогда в жизни! Никогда, я ненавижу этот спорт! Ненавижу ее, ненавижу все это! Никогда больше не выйду на лед! Никогда! Я ненавижу! Это невозможно, так нельзя! Так нельзя. У всех есть золотая медаль, у всех! А у меня нет! Ненавижу, ненавижу, я ненавижу! Больше никогда!" — плакала Трусова.

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