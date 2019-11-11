Мужчина незаметно смотрел футбол во время свидания с девушкой

Мужчина из Великобритании стал известным на весь интернет после того, как в сеть попало фото его свидания с девушкой. Он во время общения с возлюбленной незаметно смотрел футбол, а именно матч чемпионата Шотландии "Ливингстон" - "Рейнджерс" (0:2).

Мужчины называет этого человека гением. Во время свидания он положил на стол кепку, куда спрятал свой телефон. Трансляция игры осуществлялась по мобильному интернету, сообщает Daily Star.

Источник фото: twitter.com

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