Мужчина из Великобритании стал известным на весь интернет после того, как в сеть попало фото его свидания с девушкой. Он во время общения с возлюбленной незаметно смотрел футбол, а именно матч чемпионата Шотландии "Ливингстон" - "Рейнджерс" (0:2).
Мужчины называет этого человека гением. Во время свидания он положил на стол кепку, куда спрятал свой телефон. Трансляция игры осуществлялась по мобильному интернету, сообщает Daily Star.
Источник фото: twitter.com
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