Украинская лига сделала заявление о расизме со стороны фанатов "Динамо"

Украинская премьер-лига (УПЛ) выступила с обращением по поводу расизма фанатов киевского "Динамо" к футболисту "Шахтера" Тайсону. В организации заявили, что хотели бы расследования этого инцидента.

Игра была остановлена на 75-й минуте, когда футболисты обратили внимание арбитра на "уханья" и расистские кричалки со стороны фанатского сектора бело-голубых. Тайсон показал болельщикам неприличный жест, пнул мяч на трибуны, расплакался и ушел с поля после того, как увидел красную карточку.