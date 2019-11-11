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Украинская лига сделала заявление о расизме со стороны фанатов "Динамо"

Спорт » Командные виды » Футбол print

Украинская премьер-лига (УПЛ) выступила с обращением по поводу расизма фанатов киевского "Динамо" к футболисту "Шахтера" Тайсону. В организации заявили, что хотели бы расследования этого инцидента.

Игра была остановлена на 75-й минуте, когда футболисты обратили внимание арбитра на "уханья" и расистские кричалки со стороны фанатского сектора бело-голубых. Тайсон показал болельщикам неприличный жест, пнул мяч на трибуны, расплакался и ушел с поля после того, как увидел красную карточку.

"Украинская премьер-лига солидарна с УЕФА и категорически осуждает любые проявления расизма. УПЛ глубоко сожалеет в связи с инцидентом, который случился на матче "Динамо" и "Шахтера". Этот случай показывает, что нам нужно укрепить диалог с клубами, чтобы избежать повторения подобных инцидентов. Верим, что компетентный дисциплинарный орган будет расследовать это дело как приоритетное и привлечет к ответственности всех виновных в соответствии с действующим законодательством", - говорится в заявлении на странице УПЛ в Facebook.

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