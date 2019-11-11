Украинская лига сделала заявление о расизме со стороны фанатов "Динамо"

Украинская премьер-лига (УПЛ) выступила с обращением по поводу расизма фанатов киевского "Динамо" к футболисту "Шахтера" Тайсону. В организации заявили, что хотели бы расследования этого инцидента.
Игра была остановлена на 75-й минуте, когда футболисты обратили внимание арбитра на "уханья" и расистские кричалки со стороны фанатского сектора бело-голубых. Тайсон показал болельщикам неприличный жест, пнул мяч на трибуны, расплакался и ушел с поля после того, как увидел красную карточку.
"Украинская премьер-лига солидарна с УЕФА и категорически осуждает любые проявления расизма. УПЛ глубоко сожалеет в связи с инцидентом, который случился на матче "Динамо" и "Шахтера". Этот случай показывает, что нам нужно укрепить диалог с клубами, чтобы избежать повторения подобных инцидентов. Верим, что компетентный дисциплинарный орган будет расследовать это дело как приоритетное и привлечет к ответственности всех виновных в соответствии с действующим законодательством", - говорится в заявлении на странице УПЛ в Facebook.
Историк Евгений Понасенков рассказал, что предупреждал руководителя Олега Соколова о его "ненормальности".