Роналду разозлился на "Ювентус" и ушел раньше со стадиона

Нападающий Криштиану Роналду остался рассерженным после замены на 55-й минуте в игре против "Милана" (1:0). Форвард "Ювентуса" покинул стадион до окончания матча.

Главный тренер "Юве" Маурицио Сарри заявил, что заменил форварда во втором матче подряд из-за его не слишком хорошего физического состояния.

"Если игрок старается изо всех сил, а потом его меняют, то он будет злым как минимум пять минут. Но если бы он не был расстроен, то меня как тренера это беспокоило бы куда больше", - заявил Сарри после игры.

Замена Сарри оказалась результативной. Вместо Роналду на поле вышел нападающий Паулу Дибала. Именно он забил единственный мяч в этой встрече.