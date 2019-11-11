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Источник Правда.Ру

Тренер назвал идеальной форму Медведевой перед Гран-при России

Спорт » Командные виды » Футбол print

Брайан Орсер, тренер российской фигуристки Евгении Медведевой считает ее форму идеальной перед выступлением на Гран-при России. Соревнования состоятся в Москве с 15 по 17 ноября.

Для Медведевой это будет второй этап в сезоне. На Гран-при Канады она заняла пятое место и теперь имеет лишь теоретические шансы на выход в финал Гран-при.

"По нашему с ней мнению, она сейчас в лучшей форме за всю ее жизнь. У нас была неудачная короткая программа на этапе в Канаде, но она трудилась так, как никогда раньше, и я надеюсь, мы увидим плоды этих усилий. Я увижу ее в понедельник-вторник, когда вернусь в Торонто, но я каждый день узнаю о том, как у нее дела. Она пребывает в хорошем расположении духа и упорно тренируется, так что мы надеемся на лучшее", - заявил Орсер в интервью ТАСС.

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