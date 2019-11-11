Дзюба пообщался с болельщиками сборной России

Нападающий Артем Дзюба после тренировки сборной России по футболу пообщался с болельщиками. Команда 11 ноября собралась на базе в Сочи, где будет проходить подготовку к предстоящим матчам.



Артем Дзюба встретился с болельщиками

16 ноября в Санкт-Петербурге сборная России встретится с Бельгией, а 19 ноября - на выезде сыграет против Сан-Марино. Команде нужна победа со счетом 2:0 или разницей в три мяча, чтобы занять первое место в группе.

До 14-го числа команда будет находиться в Сочи, а вечером вылетит в Питер. В Сан-Марино команда прибудет 18 ноября.