Футболист Глушаков подал иск в суд на бывшую жену

Футболист "Ахмата" Денис Глушаков подал иск в суд на бывшую жену Дарью. Ранее полузащитник проиграл два суда по алиментам и разделу имущества.

В феврале суд обязал Глушакова выплачивать бывшей жене алименты в размере 1/3 заработка. Дополнительно он будет платить по 100 тыс. рублей в месяц на младшую дочь до ее трехлетия. Кроме того, суд постановил разделить пополам совместно нажитое имущество.

По словам адвоката Сергея Жорина, Глушаков пытается отомстить бывшей жене из-за громкого бракоразводного процесса.

"Сейчас идет спад информации, но с помощью этого иска Глушаков провоцирует журналистов вспоминать краткие содержания предыдущих серий. Денис сам для себя создает негативный эффект, но в принципе для Глушакова это нормально", - заявил Жорин в интервью "Чемпионату".