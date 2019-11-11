В UFC прокомментировали слова Макгрегора про Нурмагомедова

Вице-президент UFC Дэвид Шоу заявил, что организация не может влиять на высказывания спортсменов. Ранее ирландский боец Конор Макгрегор провел пресс-конференцию, во время которой оскорбил Хабиба Нурмагомедова и дагестанцев.

"У нас есть контракты с атлетами. И они следуют определенным правилам. Но мы точно не можем влиять на то, что говорят наши спортсмены. Конор - замечательный промоутер, он сделал много, чтобы раскрутить не только себя, но и весь спорт. При этом UFC не поддерживает клевету и комментарии, унижающие кого-либо", - сказал Шоу.