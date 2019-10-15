Болгарское правительство разорвало отношения с футбольным союзом

Министерство спорта Болгарии объявило о расторжении отношений с Болгарским футбольным союзом (БФС). Столь суровое решение премьер-министра Бойко Борисова связано с расистским скандалом, разгоревшимся после матча отборочного турнира Евро-2020 против Англии.

В понедельник матч болгар и англичан дважды прерывался из-за расистских выкриков фанатов в Софии. В составе сборной Англии выступают темнокожие футболисты, что не нравится болгарским националистам. В британской команде заявили, что ответили на оскорбления, победив со счетом 6:0.

Министр спорта Болгарии Красен Крале заявил, что отношения с БФС будут возобновлены после того, как в отставку с поста президента организации уйдет Борислав Михайлов. В правительстве отмечают, что требование связано не только со скандалом, но и с положением дел в болгарском футболе.

Отметим, УЕФА и ФИФА не приветствуют вмешательство официальных властей в работу футбольных федераций. В таком случае против Болгарии могут быть введены санкции.

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