Министерство спорта Болгарии объявило о расторжении отношений с Болгарским футбольным союзом (БФС). Столь суровое решение премьер-министра Бойко Борисова связано с расистским скандалом, разгоревшимся после матча отборочного турнира Евро-2020 против Англии.
В понедельник матч болгар и англичан дважды прерывался из-за расистских выкриков фанатов в Софии. В составе сборной Англии выступают темнокожие футболисты, что не нравится болгарским националистам. В британской команде заявили, что ответили на оскорбления, победив со счетом 6:0.
Министр спорта Болгарии Красен Крале заявил, что отношения с БФС будут возобновлены после того, как в отставку с поста президента организации уйдет Борислав Михайлов. В правительстве отмечают, что требование связано не только со скандалом, но и с положением дел в болгарском футболе.
Отметим, УЕФА и ФИФА не приветствуют вмешательство официальных властей в работу футбольных федераций. В таком случае против Болгарии могут быть введены санкции.
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