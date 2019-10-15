Рэпер Баста купил футбольный клуб СКА за 10 млн рублей

Российский рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба СКА (Ростов-на-Дону). В команду он вложил 10 млн рублей, погасив долги клуба. Вместе с Бастой в команду пришли новые руководители.

Спортивным директором назначен Виктор Панченко, в структуру клуба вошел Сергей Гординчук, а главой пресс-службы стал известный среди болельщиков Станислав Меркис, ранее работавший в "Енисее".

Сам Баста займется коммуникацией и поиском новых спонсоров. По словам исполнителя, подвижки в этом вопросе есть. Клубу продолжат помогать "РТ-Капитал" (дочерняя компания "Ростеха") и правительство Ростовской области.

"Теперь наша цель - перезагрузка, грамотная селекция и воспитание собственных игроков. И мне хотелось бы, чтобы у нас получилось. Это большой социальный проект", - приводит пресс-служба СКА слова Басты.

Ростовский клуб выступает в зоне "Юг" ПФЛ. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице на данный момент.

СКА выигрывал Кубок СССР и серебряные медали чемпионата СССР. В российской истории лучшее выступление - 17 место в первом дивизионе (ФНЛ) в 2002 году.

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