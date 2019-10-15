Сына хоккеиста Александра Овечкина впервые побывал на матче НХЛ. Годовалый Сергей вместе с мамой Анастасией Шубской посетил матч "Вашингтон" - "Колорадо".
Овечкин в этой игре забросил шайбу и сделал результативную передачу. Несмотря на это, "Вашингтон" проиграл матч со счетом 3:6.
Анастасия и Александр зарегистрировали брак в августе 2016 года. 18 августа 2018 года у них родился сын Сергей. Александр назвал сына в честь погибшего брата.
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