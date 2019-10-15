Футболист Яремчук объяснил, почему Украина - не Россия

Украинский футболист Роман Яремчук заявил, что к успешному выступлению желто-синих стоит относиться осторожно. Сборная Украины выиграла свою отборочную группу на Евро-2020, опередив Португалию, Сербию, Люксембург и Литву.

После матча с Португалией (2:1) Яремчук, забивший гол, упрекнул сборную России. Футболист посчитал, что россияне слишком эмоционально восприняли выход на Евро-2020.

"Очень приятно показать такой хороший результат. Но считаю, что нужно отнестись к этому спокойно. Мы не Россия, которая обыграла Шотландию и всем рассказывает, что возьмет Евро", - заявил Яремчук.

Отметим, Украина в третий раз примет участие в чемпионате Европы. На Евро-2016 команда стала худшей, проиграв три матча и не забив ни одного гола.

Яремчук родился в 1995 году во Львове. Он является воспитанником "Карпат" и киевского "Динамо". В 2017 году уехал в Бельгию, где выступает за "Гент". В составе сборной Украины провел 11 матчей, в которых забил 4 мяча.

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