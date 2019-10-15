Волейболисты сборной России победили Тунис в рамках Кубка мира. Встреча завершилась в трех сетах - 25:16, 25:16, 25:15.
Российские волейболисты на этом Кубке мира одержали пять побед и потерпели шесть поражений. Были обыграны Иран, Канада, Египет, Италия и Тунис. Проиграла команда Австралии, Бразилии, Польше, Японии, Аргентине и США.
Россияне заняли шестое место. Выиграла турнир Бразилия, второй стала Польша, третьими США.
На предыдущем турнире россияне заняли четвертое место. Следующий Кубок мира состоится в 2023 году.
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