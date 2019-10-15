Известны пять участников Евро-2020

В понедельник вечером определился еще один участник Евро-2020. Сборная Украины победила на своем поле Португалию (2:1), выиграла группу и вышла на чемпионат Европы.

Украинцы присоединились к другим четырем командам - Бельгии, России, Италии и Польше. Ранее УЕФА распределил хозяев турнира по разным группам, поэтому уже сейчас известно, что Италия будет выступать в группе А, Россия - в группе В.

Матчем с участием Италии будет открыт юбилейный Евро. Игра состоится 12 июня на Олимпийском стадионе в Риме.

К сборной России в группе В может присоединиться Дания. Если скандинавы пробьются через сито отбора, то хозяин матча Россия - Дания будет определен при помощи жеребьевки.

Участники Евро-2020 (5 из 24-х)

Бельгия

Россия

Италия

Польша

Украина

Финальная часть Евро-2020

Группа А (Рим, Баку)

Италия

Группа В (Санкт-Петербург, Копенгаген)

Россия

Группа С (Амстердам, Бухарест)

Группа D (Лондон, Глазго)

Группа E (Бильбао, Дублин)

Группа D (Будапешт, Мюнхен)

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