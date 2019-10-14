Глушаков отреагировал на назначение Тедеско тренером "Спартака"

Бывший футболист "Спартака" Денис Глушаков отреагировал на назначение Доменико Тедеско главным тренером красно-белых. В комментариях к видеопародии на фильм "Молодой папа" он написал "Удачи". Фанаты выпустили шутливый видеоролик с намеком на возраст тренера - немецкому специалисту 34 года.



Пародия на фильм "Молодой папа" от фанатов "Спартака"

Сегодня стало известно, что Тедеско проведет первую тренировку в "Спартаке". Контракт специалиста заключен на 2 года 9 месяцев.

Глушаков защищал цвета "Спартака" с 2013 по 2019 год. После серии скандалов он покинул команду.

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