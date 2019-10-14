Депутат из Франции Жан-Люк Меланшон высказал свое негодование поступком футболистов сборной Турции, которые во время матча с Албанией сделали воинское приветствие.
После гола Джека Тосуна турки выстроились в шеренгу и "отдали честь". Позже федерация футбола Турции уточнила, что футболисты поддержали "своих воинов". Эпизод произошел на фоне начала военного вторжения Турции в Сирию.
УЕФА начал расследование инцидента и может наказать Федерацию футбола Турции. По мнению депутата Меланшона матч Франции с турецкой командой стоит отменить.
"Если турецкие футболисты повторят жесты, к ним нужно относиться как к солдатам армии врага. Не нужно играть против них в футбол. Это уже не спорт", - написал политик в Twitter.
Игра Франция - Турция запланирована на 14 октября и начнется в 21.45. Команды лидируют в группе Н отборочного турнира Евро-2020. В первой игре турки победили французов со счетом 2:0.
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