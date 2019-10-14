Депутат хочет отменить матч Франция - Турция из-за воинского жеста

Депутат из Франции Жан-Люк Меланшон высказал свое негодование поступком футболистов сборной Турции, которые во время матча с Албанией сделали воинское приветствие.

После гола Джека Тосуна турки выстроились в шеренгу и "отдали честь". Позже федерация футбола Турции уточнила, что футболисты поддержали "своих воинов". Эпизод произошел на фоне начала военного вторжения Турции в Сирию.

УЕФА начал расследование инцидента и может наказать Федерацию футбола Турции. По мнению депутата Меланшона матч Франции с турецкой командой стоит отменить.

"Если турецкие футболисты повторят жесты, к ним нужно относиться как к солдатам армии врага. Не нужно играть против них в футбол. Это уже не спорт", - написал политик в Twitter.

Игра Франция - Турция запланирована на 14 октября и начнется в 21.45. Команды лидируют в группе Н отборочного турнира Евро-2020. В первой игре турки победили французов со счетом 2:0.

Читайте также:

Соперник "Зенита" в Лиге чемпионов назначил нового тренера

Кержаков обратился к Дзюбе, который пытается побить его рекорд

Биатлонистка Васильева смирилась с дисквалификацией до марта 2021 года