Биатлонистка Васильева смирилась с дисквалификацией до марта 2021 года

Российская биатлонистка Маргарита Васильева отказалась подавать апелляцию на дисквалификацию за пропуск трех допинг-тестов. По словам личного тренера спортсменки Людмилы Пановой, она не получила поддержки со стороны руководителей российского спорта.
"В свете последних событий - ситуации вокруг Российского антидопингового агентства и базы данных московской лаборатории - помощи ждать было неоткуда", - заявила Панова в комментарии ТАСС.
Вместе с тем, Васильева не опускает головы и постарается вернуться на трассу. Дисквалификация россиянки истекает в марте 2021 года.
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