Белорусскую спортсменку-красавицу нокаутировали в Токио

Белорусская спортсменка Екатерина Вандарьева потерпела поражения в Токио в рамках турнира One FC по смешанным единоборствам. Она была нокаутирована американкой Джанет Тодд.



Екатерина Вандарьева отправлена в нокаут.

"Сегодня я проиграла! Знала же, что с американкой нельзя раскрываться, но в итоге словила хай-кик. Даже не знаю пока, расстроилась ли я сильно", - написала Вандарьева после боя.

Вандарьева специализируется в кикбоксинге и муай-тай. Она является неоднократной чемпионкой мира и Европы в этих видах единобортсв. В кикбоксинге на ее счету 58 побед и 7 поражений.

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