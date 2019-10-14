Белорусская спортсменка Екатерина Вандарьева потерпела поражения в Токио в рамках турнира One FC по смешанным единоборствам. Она была нокаутирована американкой Джанет Тодд.
"Сегодня я проиграла! Знала же, что с американкой нельзя раскрываться, но в итоге словила хай-кик. Даже не знаю пока, расстроилась ли я сильно", - написала Вандарьева после боя.
Вандарьева специализируется в кикбоксинге и муай-тай. Она является неоднократной чемпионкой мира и Европы в этих видах единобортсв. В кикбоксинге на ее счету 58 побед и 7 поражений.
Читайте также:
ФК "Барселона" поддержала каталонских сепаратистов после решения суда
Кафельников считает, что Тедеско зря стал тренером "Спартака"
Криштиану Роналду опубликовал фото из Киева
В рамках стартовавшей реформы полностью изменился подход к пенсионной системе. Применены новые формулы по начислению выплат, состав трудового стажа изменен.