Кафельников считает, что Тедеско зря стал тренером "Спартака"

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников пожелал удачи новому главному тренеру "Спартака" Доменико Тедеско. Вместе с тем, теннисист и известный болельщик команды не ждет успешных выступлений футболистов. Кафельников подверг критике владельца клуба Леонида Федуна.

"Желаю ему удачи. Пока он не понимает, куда на самом деле попал и что его ждет. Пока у нас есть такой владелец клуба, ничего положительного не жду. Ни одному своему врагу не пожелал бы стать сейчас тренером "Спартака". Но свое мнение по Тедеско скажу через три игры", - заявил Кафельников в эфире "Матч ТВ".

Ранее "Спартак" уволил Олега Кононова, с которым команда опустилась на 12-е место в турнирной таблице. Представление Тедеско должно пройти сегодня. Также немец в понедельник проведет первую тренировку с командой.

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