Хабиб Нурмагомедов станет секундантом брата на турнире UFC в Москве

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов станет официальным участником турнира UFC в Москве. Он будет секундантом своего брата Абубакакра Нурмагомедова, который выйдет в октагон против Давида Завады из Германии, сообщает UFC Russia.

Турнир UFC состоится 9 ноября на арене ЦСКА. В главном карде запланированы такие поединки:

Григорий Попов - Дэйви Грант

Роман Копылов - Карлос Робертсон

Магомед Анкалаев - Дальча Лунгиамбула

Шамиль Гамзатов - Клидсон Абреу

Гаджимурад Антигулов - Эд Херман

Забит Магмоедшарипов - Келвин Кэттер

В главном событии вечера встретятся бразилец Джуниор Дос Сантос и россиянин Александр Волков.

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