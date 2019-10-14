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Хабиб Нурмагомедов станет секундантом брата на турнире UFC в Москве

Спорт » Одиночные виды » Единоборства print

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов станет официальным участником турнира UFC в Москве. Он будет секундантом своего брата Абубакакра Нурмагомедова, который выйдет в октагон против Давида Завады из Германии, сообщает UFC Russia.

Турнир UFC состоится 9 ноября на арене ЦСКА. В главном карде запланированы такие поединки:

  • Григорий Попов - Дэйви Грант
  • Роман Копылов - Карлос Робертсон
  • Магомед Анкалаев - Дальча Лунгиамбула
  • Шамиль Гамзатов - Клидсон Абреу
  • Гаджимурад Антигулов - Эд Херман
  • Забит Магмоедшарипов - Келвин Кэттер

В главном событии вечера встретятся бразилец Джуниор Дос Сантос и россиянин Александр Волков.

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Темы ufc хабиб нурмагомедов смешанные единоборства
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