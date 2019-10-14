Хабиб Нурмагомедов станет секундантом брата на турнире UFC в Москве

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов станет официальным участником турнира UFC в Москве. Он будет секундантом своего брата Абубакакра Нурмагомедова, который выйдет в октагон против Давида Завады из Германии, сообщает UFC Russia.
Турнир UFC состоится 9 ноября на арене ЦСКА. В главном карде запланированы такие поединки:
В главном событии вечера встретятся бразилец Джуниор Дос Сантос и россиянин Александр Волков.
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